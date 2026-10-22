Дмитриев сообщил о начале исполнения дизельной сделки РФ и США 23 октября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сделка РФ и США по поставкам российского дизельного топлива начнет исполняться 23 октября. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала НТВ.

"Мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра (23 октября. – Прим. ред.)", – сообщил он.

Помимо поставок дизеля, Москва и Вашингтон обсуждают возможность экспорта российских удобрений в Соединенные Штаты. Дмитриев также упомянул переговоры по энергетическим и технологическим инициативам, в том числе по созданию общих дата-центров для искусственного интеллекта.

По словам главы РФПИ, взаимодействие двух стран продолжит развиваться, несмотря на сопротивление со стороны некоторых европейских партнеров. Он добавил, что европейские государства при этом приобретают значительно больше российских энергоносителей, чем США.

В начале октября американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Он отмечал, что в ближайшее время Россия поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Позднее Трамп уточнял, что топливо предназначено не для США, а для международного рынка, где сохраняется высокий уровень цен.

Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с Путиным поблагодарил его за отмену ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Уиткофф назвал договоренности примером результатов совместной работы Москвы и Вашингтона. По словам российского лидера, после объявления о поставках цены на дизель на мировых рынках снизились на 5–6%.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия будет поставлять дизельное топливо в США в пределах своих возможностей. Вслед за первой партией планируется отправить еще, а к концу года российское топливо может поступить и в другие страны, если нефтеперерабатывающие заводы обеспечат объемы сверх потребностей США.