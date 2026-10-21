Первый танкер с российским дизтопливом в США отправится 22 октября

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Первый танкер с российским дизельным топливом водоизмещением 40 тысяч тонн выйдет из порта в четверг, 22 октября, и направится в США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Подписание контрактов, по его словам, находится на завершающей стадии. Следом за первым судном пойдут и другие партии.

Вице-премьер сослался на договоренности и заявил, что Россия будет удовлетворять потребности Соединенных Штатов в пределах своих возможностей.

При этом ближе к концу года получать российское дизельное топливо смогут не только США, но и другие страны. Это станет возможным в том случае, если заводы дадут объемы сверх американских потребностей.

Новак подчеркнул, что страна восстанавливает не весь объем экспорта, а тот, который позволяют обеспечить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

"Если по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, тогда и другие страны будут получать тот объем, который ранее получали", – сказал вице-премьер.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы была достигнута договоренность по поставкам дизельного топлива из России.

По словам главы Белого дома, сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен. В свою очередь, СМИ писали, что российское дизтопливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября.