NYP: российский дизель может появиться в США в ближайшие две недели

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Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября. Ожидаемые сроки поставок назвала газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, первые поставки могут начаться в течение ближайших двух недель. Один из собеседников газеты подтвердил, что российское дизельное топливо ожидают на американском рынке в этот период.

Вопрос о поставках обсуждался на высшем уровне. 9 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После беседы американский лидер сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

Позже хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен.