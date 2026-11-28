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Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Возгорание случилось по адресу: Витебская улица, дом 10, корпус 1. По данным ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. В ходе тушения пожарные спасли 14 человек, в том числе четверых детей. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Спасатели запросили дополнительные бригады скорой помощи для обследования эвакуированных, а также автобус для их временного размещения.

Ранее двое детей 5 и 6 лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Подюга Коношского района Архангельской области. Возгорание произошло 25 ноября.

