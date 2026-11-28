Фото: телеграм-канал Baza

В Израиле на 94-м году жизни скончался писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский. Об этом сообщает русскоязычный "Девятый телеканал" Израиля.

Подробностей его смерти не приводится. Отмечается, что писатель был родным братом телеведущего Леонида Каневского.

Александр Каневский родился в 1933 году в Киеве, окончил Киевский автомобильно-дорожный институт, после чего был распределен в Кзыл-Орду, где написал первую пьесу. В 1980 году переехал в Москву. Он писал тексты для эстрадного дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина (Тарапунька и Штепсель) и был одним из авторов юмористической телепередачи "Кабачок "13 стульев".

Каневский также участвовал в передаче "Вокруг смеха", создал и возглавил театр "Гротеск". В 1991 году литератор репатриировался в Израиль и поселился в Тель-Авиве. Там он издавал юмористические журналы "Балаган" и "Балагаша" для детей, а также сатирическую газету "Неправда". С 2005 по 2009 год занимал должность художественного руководителя театра комедии "Какаду".

