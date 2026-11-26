Фото: legion-media.com/Alamy/Ian Tennant

Гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщил музыкальный коллектив в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Гитарист Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, умер после долгой и храброй борьбы с раком предстательной железы", – сказано в сообщении.

Музыкант умер у себя дома 23 ноября. Рядом с ним были его близкие.

Duran Duran основали в 1978 году в Бирмингеме. Тейлор пришел в группу в качестве гитариста в 1980-м и принял участие в записи первых четырех альбомов, однако в 1986 году покинул коллектив.

В 2001 году гитарист вернулся в группу и внес свой вклад в создание 11-го альбома Astronaut. В 2006-м он снова ушел из коллектива, но в 2023 году был сессионным гитаристом во время записи последнего альбома Danse Macabre.

Всего коллектив выпустил 16 студийных альбомов. Группу знают по хитам Come Undone, Invisible, Save a Prayer, Ordinary World, Hungry Like the Wolf.

