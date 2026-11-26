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Руководство Евросоюза готово уделять больше внимания финансированию Украины, чем решению проблем собственных граждан. На предстоящем саммите в Брюсселе европейские лидеры намерены обсуждать выделение новых средств Киеву, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вместо решения внутренних проблем объединения брюссельские чиновники сосредоточены на поддержке Украины. Захарова назвала такую расстановку приоритетов свидетельством кризиса в ЕС.

"Кризис ЕС налицо. Но вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца", – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также обратила внимание на то, что европейские власти, по ее оценке, отодвигают на второй план социальную политику, медицину, образование и науку ради поддержки украинского руководства.

Саммит лидеров ЕС пройдет в Брюсселе 26 и 27 ноября.

Ранее сообщалось, что власти Франции разочарованы новым проектом многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Он предполагает сокращение расходов на социально-экономическое развитие европейских регионов, образование и ряд других сфер, при этом 100 миллиардов евро для Украины сохраняются.