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Родителям предложили увеличить пенсионные права за период ухода за маленькими детьми. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с инициативой начислять по 10 пенсионных баллов за каждый полный год ухода за ребенком до достижения 1,5 года. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение предусматривает одинаковое количество баллов за каждого ребенка независимо от его очередности рождения. Если родитель ухаживал за ребенком меньше полного календарного года, баллы предлагается начислять пропорционально продолжительности этого периода.

Миронов пояснил, что действующая система предусматривает другие значения. За уход за первым ребенком начисляют 2,7 пенсионного балла, за вторым – 5,4, а за третьим – 8,1.

По мнению парламентария, нынешнего количества баллов недостаточно. Он считает, что изменение правил позволит увеличить пенсионные права граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии с 1 февраля 2027 года планируют увеличить на 6,8%, после чего провести дополнительную индексацию на 3,3%. Социальные выплаты с 1 апреля также собираются повысить на 6,8%.