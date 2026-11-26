Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября отражают атаку украинских беспилотников на Таганрог Ростовской области. Об этом глава города Светлана Камбулова сообщила в мессенджере MAX.

Она призвала жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Также Камбулова попросила горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата жителям рекомендовали сообщить об этом в полицию или службу экстренного реагирования по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 305 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны перехватили над Красноярским краем, а также над Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Пензенской, Курской, Самарской, Волгоградской, Смоленской, Брянской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областями.