Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 26 ноября ожидаются усиление ветра, местами небольшой снег и гололедица. В связи с этим жителям и гостям города необходимо соблюдать правила безопасности, напомнила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – общественный транспорт окажется быстрее и безопаснее. Тем, кто все же поедет на своей машине, рекомендовали держать скоростной режим и дистанцию, а также не допускать резких маневров. В пресс-службе напомнили, что в непогоду тормозной путь увеличивается.

Пешеходам посоветовали выбрать обувь с рельефной нескользящей подошвой и передвигаться без спешки, а дорогу переходить только по пешеходному переходу. В экстренной ситуации горожане могут позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что пик снежной непогоды в столичном регионе пройден. Атмосферное давление начнет расти, осадки сократятся, однако Москву и Подмосковье ждет похолодание. В ночь на 26 ноября в столице будет от минус 3 до минус 5 градусов, по области – от минус 3 до минус 6 градусов.