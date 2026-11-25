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Стоимость золота на мировых торгах упала более чем на 3% и впервые с 28 августа 2025 года опустилась ниже 3 450 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 18:45 по московскому времени цена декабрьского фьючерса составила 3 439,7 доллара за тройскую унцию. Она снизилась на 122,2 доллара, или на 3,43%.

За несколько часов до этого фьючерс на золото обновил отрицательный минимум, державшийся с 29 августа 2025-го. Цена опустилась ниже 3,5 тысячи долларов.

Ранее стоимость биткоина снизилась до отметки менее 60 тысяч долларов в ходе торгов – сперва она опустилась на 2,96%, достигнув 59 455 долларов. Позже падение замедлилось, и криптовалюта торговалась на уровне 60 509 долларов.

Общая капитализация крипторынка оценивалась в 2,08 триллиона долларов. На биткоин пришлось 1,22 триллиона долларов, а на Ethereum – 207,85 миллиарда долларов.