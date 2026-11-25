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К ликвидации последствий непогоды в Рязанской области, из-за которой нарушено электроснабжение, привлечены сто бригад. Об этом сообщила пресс-служба компании "Россети Центр".

Работы идут круглосуточно: на месте задействованы 307 энергетиков и 133 единицы специальной техники.

Также в Рязанскую область направили дополнительные бригады из других регионов – Ивановской, Орловской, Костромской, Смоленской, Кировской и Нижегородской областей.

Ранее сообщалось, что 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях области остались без электроснабжения из-за непогоды. Кроме того, в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования.

В частности, сильный снегопад привел к падению деревьев на линии электропередачи и сбоям в движении поездов "Таврия". Наиболее серьезные задержки зафиксированы у составов, следующих из Крыма в Москву, некоторые из них опаздывают на 9–11 часов.