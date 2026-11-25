Фото: depositphotos/YGphoto

Соосновательница британского движения March for Life UK Изабель Вон-Спрус предстанет перед судом из-за молитв рядом с больницами, в которых проводят аборты. Разбирательство назначили на январь 2027 года, сообщили в организации.

Активистке предъявили обвинения по пяти эпизодам предполагаемого нарушения Акта об общественном порядке. Речь идет о случаях, которые, по версии обвинения, произошли с июня по ноябрь 2025 года. Решение о начале судебного процесса принял судья Бирмингемского магистратского суда Тан Икрам.

Вон-Спрус стала первым человеком, которому предъявили обвинение в нарушении так называемой буферной зоны возле клиник, где делают аборты. Поправки к законодательству вступили в силу в октябре 2024 года. Они запрещают проводить в радиусе 150 метров от таких медицинских учреждений акции, способные вызвать у посетителей тревогу или беспокойство.

"Тихая молитва никогда не должна считаться преступлением в Великобритании. Мое уголовное преследование за предполагаемое мыслепреступление – это четкое свидетельство кризиса цензуры в Великобритании", – заявила она.

Впервые женщину задержали за молитву возле клиники в Бирмингеме в декабре 2022 года. В феврале 2023-го магистратский суд оправдал ее. В марте того же года активистку задержали повторно, однако спустя несколько месяцев правоохранители отказались передавать дело в суд и выплатили ей компенсацию в размере 13 тысяч фунтов стерлингов (около 17 тысяч долларов).

После вступления в силу поправок к Акту об общественном порядке власти получили возможность вновь привлечь Вон-Спрус к судебному разбирательству. В случае признания виновной ей грозит штраф, размер которого определит судья.

Тем временем в Евросоюзе зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости. В 2024 году суммарный коэффициент составил 1,34 ребенка на женщину – это минимальное значение с начала ведения статистики в 2001 году. Показатель остается ниже уровня естественного воспроизводства (2,1) уже два десятилетия.