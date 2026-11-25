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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который уточняет правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад.

Сейчас поступать без вступительных испытаний могут и победители, и призеры олимпиад. Поправки оставляют это право только за победителями. Призерам при этом сохраняют возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

"Это акцент на справедливость. В том числе на справедливость для тех, кто сдает ЕГЭ на 100 баллов и не видит себя потом в списках, потому что все места занимают олимпиадники", – сказала глава комитета по просвещению Ирина Белых.

Новые правила приема планируется ввести с этого учебного года. Победители и призеры олимпиад прошлых лет смогут поступить на прежних условиях в течение четырех лет.

Ранее Минобрнауки РФ предложило усовершенствовать прием на платные места в вузы. В первую очередь, они будут устанавливаться профильным университетам, имеющим свою научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей. Благодаря регулированию платного приема вузы получают стимул развивать качественные программы.

