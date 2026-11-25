Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роскомнадзор потребовал удалить несколько интервью журналистки Ксении Собчак с YouTube-канала из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В этих интервью выявлена запрещенная информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения", – говорится в сообщении.

Ранее Собчак сообщила, что по требованию ведомства удаляет интервью с Хилми Форксом (настоящее имя – Хильми Олейник. – Прим. ред.), Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Журналист назвала это решение вынужденным, но подчеркнула, что ее команда продолжает жить и работать в России.

До этого выпуск с Синяком уже вызывал претензии. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в МВД вскоре после публикации интервью с просьбой проверить материал на предмет пропаганды запрещенного движения.