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02 июня, 12:59

Шоу-бизнес

Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с блогером Синяком

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) интервью журналистки Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком.

В своем канале на платформе МАХ Мизулина назвала интервью "очевидной провокацией" со стороны Собчак.

"Ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?" – написала Мизулина.

Ранее и глава ФПБК Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор из-за данного интервью Собчак. Он обратил внимание, что журналистка "продолжает пропагандировать через свои социальные сети ЛГБТ".

Синяк – российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию, число его подписчиков в соцсетях составляет около 909 тысяч.

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