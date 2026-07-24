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24 июля, 20:31

Шоу-бизнес

Адвокат Лерчек не знает о ходатайстве гособвинения о мере пресечения

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

К защите блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не приходило ходатайство гособвинения об ужесточении меры пресечения и возобновлении процесса. Об этом RT заявил ее адвокат Константин Третьяков.

"Допускаю, что оно есть, но мы с ним не ознакомлены", – подчеркнул он.

Адвокат также назвал информацию СМИ о якобы нарушении запрета определенных действий в виде наличия загранпаспорта и поездки в Санкт-Петербург странными. Третьяков обратил внимание, что такая мера не запрещает перемещения внутри страны.

Он добавил, что загранпаспорт Лерчек второй адвокат получил в отделении полиции накануне и еще не встретился с блогером.

Ранее СМИ сообщили, что гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить процесс по делу Лерчек и поместить ее под домашний арест. Это якобы связано с тем, что девушка нарушила запрет определенных действий.

Валерию и Артема Чекалиных в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов. Для этого экс-супруги предоставили в банк ложные документы.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не выявили.

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