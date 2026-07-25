Сергей Собянин поддержал проведение выставки-форума "Православная Русь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы поддержит проведение XXII выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" является крупнейшим ежегодным духовно-просветительским проектом Русской православной церкви. Его основная цель состоит в содействии историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан. Среди задач выставки значатся популяризация отечественной истории и культуры, поощрение искусства фотографии и молодежного творчества, а также привлечение общественного внимания к историческим местам и объектам культурного наследия.

Главной темой выставки в этом году станет социальное служение Русской православной церкви. Мероприятие проведут в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 октября по 15 декабря.

Ожидается, что участниками выставки станут до 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ряд мероприятий пройдет в столице специально к 70-летию олимпийского комплекса "Лужники". С 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА) будет проходить масштабная выставка, объединяющая работы современных художников и исторические артефакты из архивов "Лужников", Музея архитектуры имени Щусева, Музея Москвы и других учреждений.

