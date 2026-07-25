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25 июля, 15:16

Происшествия

Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она добавила, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

ВСУ атаковали базы отдыха в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского округа 25 июля. В результате погибли 8 человек, включая двоих несовершеннолетних, еще 14 пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим и близким погибших окажут всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку тяжким военным преступлением. Внешнеполитическое ведомство передаст на международные площадки всю доказательную базу.

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