Жених пострадал в Белгороде при атаке БПЛА у ЗАГСа

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Жених пострадал у здания ЗАГСа после атаки вражеского БПЛА на Белгород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Украинская армия атаковала город при помощи беспилотника утром 23 июля. В результате осколки БПЛА отлетели в сторону молодоженов, которые выходили из ЗАГСа.

Мужчина был ранен, а у невесты загорелось платье. Женщина не пострадала, ее одежду оперативно потушили. Подробности о состоянии пострадавшего и обстоятельствах атаки еще уточняются.

Ранее в СК России заявили, что с 2022 года нападениям со стороны Киева подверглись 54 российских региона. В результате этого погибли 1 472 мирных жителя, в том числе 45 детей. Всего возбуждено 5 347 уголовных дел по фактам атак на территории, не входящих в зону проведения специальной военной операции.

