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23 июля, 15:20

Регионы

Россельхознадзор не нашел пестицидов в почве после жалоб на гибель пчел под Челябинском

Фото: 123RF.com/subhodey

Первые лабораторные исследования не подтвердили наличие пестицидов в почве в Аргаяшском районе Челябинской области, где местный житель сообщил о массовой гибели пчелосемей. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сейчас проводятся лабораторные испытания дополнительных проб.

Специалисты также установили хозяйствующие субъекты, которые ведут сельхоздеятельность на полях рядом с населенными пунктами, где была зафиксированная гибель пчел. Ведомство проверяет, проводили ли они обязательное информирование населения об обработках.

Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что погибшие пчелиные семьи не были зарегистрированы во ФГИС "Хорриот". Это лишает надзорный орган возможности подтвердить фактическое количество погибших семей и их ветеринарный статус.

Ранее сообщалось о массовой гибели насекомых в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края. Речь шла о 30 миллионах пчел. Причиной могла стать обработка соседних полей сильнодействующими пестицидами.

С заявлениями о гибели насекомых в службу ветнадзора обратились 22 фермера. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Однако спустя время также стало известно о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. В результате, после обращения о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина, началась комплексная проверка. Сообщения о ситуации с пчелами также поступили из шести районов Башкортостана и Тюменской области.

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