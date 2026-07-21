Проверка начата после массовой гибели пчел на Урале

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Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре ведомства.

К разбирательству также подключился Россельхознадзор. В пресс-службе Уральского межрегионального управления уточнили, что комплексная проверка началась после обращения гражданина о гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина.

В ведомстве подчеркнули, что взяты пробы почвы и зелени, которые уже направлены в лабораторию. Точное число погибших пчел в управлении не назвали.

По предварительной информации, пасека заявителя не зарегистрирована в системе. В администрации Аргаяшского муниципального округа также сообщили, что указанные участки используются для выращивания рапса.

По данным телеграм-канала Shot, в Аргаяшском районе погибли более 5 миллионов насекомых. Предварительно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили. Регион, как утверждается, из-за потери ульев может лишиться около 3 тонн меда.

Похожие случаи фиксируются в Алтайском крае. Там после гибели пчел пасечники подали не менее 14 обращений. Согласно предварительным оценкам, количество погибших насекомых могло достигнуть 10 миллионов, а потери меда составить 6 тонн.

Сообщения о ситуации с пчелами также поступили из шести районов Башкортостана и Тюменской области, где у некоторых пасечников погибли целые пчелиные семьи после обработки рапсовых полей.

Накануне СМИ писали о массовой гибели насекомых в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края. Журналисты отмечали, что речь идет о 30 миллионах пчел. По данному факту также была организована проверка и назначена экспертиза. Результаты исследования будут готовы через 2–3 недели.