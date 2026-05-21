21 мая, 12:31

Общество
Эксперт Каширский назвал клеща Varroa причиной сокращения пчелиных семей в России

Энтомолог назвал причины сокращения пчелиных семей в России

Фото: 123RF.com/dziajda

Основной причиной сокращения пчелиных семей в России является клещ Varroa. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал энтомолог Александр Каширский.

Ранее доцент кафедры института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана" Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков в беседе с "Газетой.ру" заявил, что с 2015 по 2024 год число пчелиных семей уменьшилось почти на миллион – до 2,5 миллиона. В Черноземье, Поволжье и Краснодарском крае потери ощутимее всего.

Каширский признал, что проблема сокращения популяции домашних пчел в России действительно существует.

"Основная причина – клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами", – уточнил он.

По словам эксперта, сейчас, в частности, выводятся породы, способные сопротивляться клещам. Например, путем скрещивания с африканской пчелой. Однако некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей.

Кроме того, добавил Каширский, россияне часто закупают семьи пчел из-за границы – в Индии. При этом местные виды нередко улетают от пасечников и селятся в дуплах деревьев. В России зимой они гибнут от мороза.

"Нужно поддерживать российские породы, более приспособленные к местным условиям. Также важно, чтобы пасечники всегда уделяли много внимания пчелиным семьям, тогда проблемы будут решаться", – считает энтомолог.

Исконно дикие пчелы важны как опылители растений. В Западной Европе из-за интенсивного сельского хозяйства с большим количеством химии и монокультур их становится меньше. Поэтому сейчас строят небольшие дома, привлекающие одиночных пчел. Вместе с тем в России проблема пока не так остра.

"Одиночные часто меньше по размеру, чем медоносные, и вообще не агрессивны. Из жалящих насекомых наиболее агрессивна домашняя медоносная пчела, но она нападает только при защите гнезда. Поэтому главное при встрече с этими насекомыми – вести себя спокойно", – заключил Каширский.

Ранее сообщалось, что тематическая программа ко Всемирному дню пчел пройдет в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" 23 мая. Гостей ждут мастер-классы, лекции и увлекательные рассказы не только о пчелах, но и о других насекомых. В павильоне № 28 "Пчеловодство" можно будет посетить выставку "Жужжащий мир".

