27 мая, 12:35Город
Энергетики Москвы перешли на усиленный режим работы на время ОГЭ и ЕГЭ
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Столичные энергетические компании переведены в усиленный режим работы на время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
Под особым контролем ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" находится электроснабжение школ, где будут проводить экзамены.
Для бесперебойной работы экзаменационных пунктов специалисты организовали внеплановые осмотры объектов энергетики, включая трансформаторные и распределительные подстанции, питающие центры и линии электропередачи. Кроме того, они приостановили плановые работы на них и приготовили необходимое число резервных генераторов.
Вместе с тем на дежурство вывели оперативно-выездные бригады около пунктов сдачи экзаменов и питающих центров, а также организовали оперативных дежурных для взаимодействия с столичными службами.
В Москве ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Популярными предметами оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. При этом почти каждый 10-й выпускник предпочел сдавать историю или литературу. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек.
