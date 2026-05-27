27 мая, 12:35

Энергетики Москвы перешли на усиленный режим работы на время ОГЭ и ЕГЭ

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Столичные энергетические компании переведены в усиленный режим работы на время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Под особым контролем ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" находится электроснабжение школ, где будут проводить экзамены.

Для бесперебойной работы экзаменационных пунктов специалисты организовали внеплановые осмотры объектов энергетики, включая трансформаторные и распределительные подстанции, питающие центры и линии электропередачи. Кроме того, они приостановили плановые работы на них и приготовили необходимое число резервных генераторов.

Вместе с тем на дежурство вывели оперативно-выездные бригады около пунктов сдачи экзаменов и питающих центров, а также организовали оперативных дежурных для взаимодействия с столичными службами.

В Москве ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Популярными предметами оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. При этом почти каждый 10-й выпускник предпочел сдавать историю или литературу. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек.

Сервисы МЭШ использовали при подготовке к ЕГЭ более 2,5 млн раз

город

