Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:36

Спорт

Телеформат "Ниндзя-воин" станет олимпийским видом спорта

Фото: Getty Images/Alpaca/Andia/Universal Images Group/Soudan

Телевизионный формат спортивных состязаний "Ниндзя-воин" официально станет частью Олимпийских игр, сообщает Variety.

Впервые данный формат вышел на японском телевидении в 1997 году. Он стал мировым хитом, а различные версии шоу выходят более чем в 160 странах.

Компания Tokyo Broadcasting System Television, которая создала оригинальное шоу, заключила соглашение о включении элементов проекта в новую дисциплину современного пятиборья с Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM).

Олимпийский дебют формата ожидается на летних играх 2028 года в Лос-Анджелесе. UIPM получил права на использование элементов оригинальной франшизы, например на дизайн части препятствий и отдельных концепций соревнований.

При этом решение о включении полосы препятствий было утверждено Международным олимпийским комитетом в 2023 году.

Ранее Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России с 115-летием и заявил, что РФ в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. Президент отметил, что страна была в числе учредителей МОК и начиная с 1900 года участвовала в возрожденных ОИ, а также два раза принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи. Обе Олимпиады прошли на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК.

Читайте также


спорт

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика