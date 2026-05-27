Телеформат "Ниндзя-воин" станет олимпийским видом спорта

Фото: Getty Images/Alpaca/Andia/Universal Images Group/Soudan

Телевизионный формат спортивных состязаний "Ниндзя-воин" официально станет частью Олимпийских игр, сообщает Variety.

Впервые данный формат вышел на японском телевидении в 1997 году. Он стал мировым хитом, а различные версии шоу выходят более чем в 160 странах.

Компания Tokyo Broadcasting System Television, которая создала оригинальное шоу, заключила соглашение о включении элементов проекта в новую дисциплину современного пятиборья с Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM).

Олимпийский дебют формата ожидается на летних играх 2028 года в Лос-Анджелесе. UIPM получил права на использование элементов оригинальной франшизы, например на дизайн части препятствий и отдельных концепций соревнований.

При этом решение о включении полосы препятствий было утверждено Международным олимпийским комитетом в 2023 году.

Ранее Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России с 115-летием и заявил, что РФ в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. Президент отметил, что страна была в числе учредителей МОК и начиная с 1900 года участвовала в возрожденных ОИ, а также два раза принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи. Обе Олимпиады прошли на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК.

