Пункт временного размещения создан для пострадавших при атаке БПЛА в Истре

Фото: МАХ/"Администрация муниципального округа Истра"

Пункт временного размещения для пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА в Истре развернут вблизи поселка Пионерского на базе санатория-курорта "Амакс". Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

В настоящее время там размещены три семьи с детьми, у которых нет другого жилья. Они будут находиться в пункте до момента завершения ремонтных работ в их поврежденных домах.

"Сотрудниками администрации с представителями ресурсоснабжающих организаций проведен обход поселка Пионерского на предмет выявления иных поврежденных жилых домов", – добавила она.

Также на месте продолжают работать следственные и оперативные службы.

Власти поддерживают постоянную связь с жителями поселка, а также деревень Бабкино и Загорье, чьи дома тоже пострадали при атаке. По всем вопросам Витушева рекомендовала обращаться в службу 112.

Украинские беспилотники ударили по Московской области в ночь на 13 июля. 81 дрон сбили над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.

В поселке Пионерском в Истринском округе после падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. Также в результате атаки вспыхнул пожар в пяти частных домах.

Одну из пострадавших прооперировали, ее состояние стабилизировано. У мужчины, который тоже пострадал при атаке, диагностированы легкие осколочные ранения. Третий пострадавший отказался от госпитализации после получения первичной медпомощи.

Для жителей открыта горячая линия. Граждане могут обратиться за помощью по телефону 8 (916) 240-31-28. Кроме того, после атаки на Подмосковье следователи возбудили уголовное дело о теракте.