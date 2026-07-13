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13 июля, 17:04

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Daily Mail: турист съехал с водной горки на Ибице и умер

Турист съехал с водной горки на Ибице и умер

Фото: 123RF.com/ruslanshug

Турист из Великобритании умер после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел утром 11 июля в районе Кала-Тарида на западном побережье острова. Там 64-летний мужчина отдыхал вместе с семьей, в том числе женой и дочерью.

После спуска с горки сотрудники отеля заметили, что турист не может самостоятельно выбраться из воды. Они начали реанимацию, используя в том числе дефибриллятор. Затем на место приехали парамедики, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейские не нашли на теле признаков внешних повреждений, которые указывали бы на удар о конструкцию горки или дно бассейна. Обстоятельства происшествия выясняются, также назначено вскрытие.

Ранее российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции. Супруга россиянина обратилась за помощью, когда обнаружила мужа лежащим на полу в номере отеля. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

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