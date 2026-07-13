Путин заявил, что действия ВСУ создают некоторые проблемы с нефтепродуктами

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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают некоторые проблемы с нефтепродуктами в России, однако ситуация постепенно будет выправляться. Об этом заявил Владимир Путин.

Комментируя попытки атак киевского режима по энергетическим объектам, президент указал, что у России очень мощная и надежная базовая основа энергетики.

Также российский лидер рассказал о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой будет очень сложно добраться противнику. При этом раскрывать детали этого проекта президент не стал.

Ситуация на топливном рынке остается напряженной с мая. В связи с этим кабмин поручил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками, а также разрешил крупные закупки бензина за рубежом.

Кроме того, российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива. В июле страна также начинает его импорт из других государств. Вместе с тем в РФ объемы производства наращивают за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Также правительство РФ предпринимает меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), восстановления их загрузки и обеспечения необходимого объема производства топлива. Сложности на топливном рынке связаны, в частности, с тем, что часть НПЗ вынуждена уходить в ремонт после атак беспилотников.