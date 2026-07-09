В Псковской области будут продавать топливо по четным и нечетным номерам автомобилей

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Система продажи бензина по четным и нечетным номерам машин начнет действовать с 10 июля в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX, передает газета "Известия".

"Было много обращений с предложением ввести систему, которая разделяет потоки машин по четным и нечетным дням", – написал он.

По его словам, 10 июля будут заправляться автомобили с четными номерами, 11-го числа – с нечетными. Дальше порядок будет чередоваться. Пока эта мера будет действовать в качестве эксперимента.

Ведерников рассказал, что на заправках "Сургутнефтегаза" действуют временные ограничения. АИ-92 и дизелем можно заправляться с 14:00 до 00:00, АИ-95 – круглосуточно. Такой порядок необходим для уменьшения очередей.

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