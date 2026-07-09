Минздрав РФ предложил обязать стоматологов применять анестезию при риске боли

Фото: depositphotos/pressmaster​

Минздрав России хочет ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, после которого могут возникнуть болевые ощущения. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом подчеркивается, что первичная медико-санитарная помощь взрослому пациенту при стоматологических заболеваниях должна оказываться в амбулаторных условиях.

Кроме того, если у пациента во время лечения были обнаружены признаки онкологического заболевания, его необходимо направить к врачу-онкологу. В случаях сочетанных и комбинированных травм или заболеваний зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.

Ранее Минздрав РФ обновил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Всего в список было добавлено более 15 новых компетенций.

В частности, в обновленную номенклатуру медспециальностей вошли такие направления, как аналитическая токсикология, медицинская эмбриология, медицинская физика, нутрициология, нейропсихология, судебная экспертиза, стоматология и эргореабилитация.