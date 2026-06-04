Минздрав обновил стандарт лечения панических атак

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Минздрав России обновил стандарт лечения панических атак, добавив в него возможность направлять пациентов на сдачу анализа на ВИЧ и светотерапию. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Отмечается, что светотерапия – воздействие излучением видимого диапазона – обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, возникающего на фоне уменьшения длительности дня и солнечного света зимой.

Кроме того, специалист теперь сможет отправить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. При этом индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция останутся в качестве терапии.

Ранее Минздрав утвердил новый список медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых. В их числе – врач по медицине здорового долголетия, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог и другие.

В ведомстве также предложили сократить срок выдачи больничного листа до трех дней для граждан, которые за последние шесть месяцев признавались нетрудоспособными четыре раза и чаще.