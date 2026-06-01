Минздрав РФ опроверг дефицит онкопрепаратов на основе платины

Обеспеченность медицинских организаций препаратами на основе платины с действующими веществами Карбоплатин, Оксалиплатин, Цисплатин, используемых в химиотерапии, составляет около четырех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Ранее ряд СМИ сообщали о якобы нехватке онкопрепаратов на основе платины как минимум в 16 регионах страны. Утверждалось, что жалобы на дефицит поступают с осени 2025 года.

Одна из аналитических компаний выяснила, что за первые четыре месяца текущего года медорганизации не заключали контракты по 65% аукционов на закупки соответствующих препаратов. Утверждалось, что рентабельность производств на основе платины упала из-за подорожания драгоценного металла с начала 2024 года.

"Ситуация с обеспеченностью указанными лекарственными препаратами находится на особом контроле Минздрава России", – ответили в пресс-службе.

В ведомстве выяснили, что в начале текущего года фиксировалось снижение выпуска онкопрепаратов в гражданский оборот. Это было вызвано удорожанием платины, необходимой для производства. Кроме того, министерство уже запросило производственные планы по выпуску соответствующих препаратов на 2026 год. По данным на 28 мая, производители выполняют заявленные планы.

Минздрав провел ряд совещаний с Минпромторгом России, ФАС и производителями онкологических препаратов по данному вопросу, а также перерегистрировал предельно отпускные цены на ряд препаратов, в том числе содержащих платину.

До этого в Росздравнадзоре опровергали дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране. В частности, остатки "Метотрексата" составляли более 2,4 миллиона упаковок, а "Этопозида" – более 135 тысяч упаковок. Данные средства требуют меднаблюдения и вводятся в условиях дневного стационара или в стационарных условиях.

