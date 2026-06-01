01 июня, 09:31

Экономика

Сын Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сын основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров. Соответствующий список представил Forbes.

Состояние Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций "Лукойла" и имеет собственный бизнес – холдинг "Экто", переданный в марте 2025 года в личный фонд ЮВС.

На конец 2025-го фонд оценивал вложения в "Экто" в 31 миллиард рублей, в переданные в него ликвидные активы – в 4,9 миллиарда. По курсу на конец года эта сумма составила 460 миллионов долларов.

Второй в списке оказалась дочь совладельца компаний "Сибур" и "Новатэк" Леонида Михельсона Виктория. В 2023 году она получила компанию ГЭС-2 и 2,3% акций "Новатэка".

На третьей строчке расположились дети бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко Адриан и Тара.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, фигурист Петр Гуменник и киберспортсмен по Counter-Strike 2 Иван Zweih Гогин попали в список Forbes "30 до 30". Они оказались в категории "Спорт и киберспорт". В рейтинг попадают люди, получившие к 30 годам признание и известность.

