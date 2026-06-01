Глава ЛНР заявил, что для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 БПЛА

Глава ЛНР Леонид Пасечник во время совещания с Владимиром Путиным заявил, что для удара по колледжу в Старобельске Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 16 БПЛА.

По его словам, беспилотники достигли своей цели и взорвались на территории учебного заведения. Пасечник уточнил, что по общежитию колледжа было нанесено 3 удара. Он назвал атаку по колледжу целенаправленной и спланированной.

"То есть ни о какой случайности не может идти речи. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом коллеже", – сказал глава ЛНР.

Он также добавил, что на территории учреждения находилось управление образования Старобельского муниципального округа, подсобное помещение, учебные корпуса и общежитие, в котором жили дети.

Пасечник заявил, что в результате ЧП 21 человек погиб. По его словам, уже 4 семьи обратились за выплатами по погибшим, еще одна заявка поступила на получение материальной помощи из-за получения вреда здоровью.

В частности, семьям погибших планируют выплатить 1,5 миллиона рублей. Гражданам, здоровью которых был причинен тяжкий и средний вред, направят 600 тысяч рублей, легкий вред – 300 тысяч.

Он также рассказал, что из 89 человек, которые находились в общежитии в момент удара ВСУ, за помощью обратились 45 граждан. Они получили ранения различной степени тяжести.

"23 человека за помощью <...> не обращались. Потому что со временем, может быть, был шок, они ушли все, живы-здоровы, но потихоньку к нам подходят", – добавил глава ЛНР.

В настоящее время, по его словам, в больницах остаются 7 человек.

"Четыре находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку", – добавил Пасечник.

Пасечник добавил, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. По словам главы ЛНР, молодой человек 2007 года рождения долгое время находился под завалами. На данный момент у него ампутирована нога, не раскрылись легкие. Он уточнил, что доставить подростка в Москву, где он мог бы получить квалифицированную помощь, не представляется возможным. По его словам, транспортировать ребенка в столицу не разрешают врачи.

Помимо этого, Пасечник доложил Путину, что спасательная операция после удара ВСУ по колледжу длилась 45 часов. За этот период 15 раз возникала угроза повторных атак со стороны противника, поэтому работы на некоторое время приостанавливались.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин пообещал неотвратимое и заслуженное наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске.

