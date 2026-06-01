Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 19:08

Экономика

Центробанк зафиксировал снижение долговой нагрузки россиян до минимума с 2019 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уровень долговой нагрузки россиян по итогам 2025 года уменьшился до 9,1%. Это самый низкий показатель с начала 2019 года, следует из "Обзора финансовой стабильности" Центробанка РФ.

Снижению нагрузки на макроуровне поспособствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

"Так, на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долга снизился до 9,1% (10,7% на 1 января 2025 года) в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными", – отмечается в обзоре.

Регулятор отметил, что по сравнению с первым кварталом 2022-го долговая нагрузка снизилась на 3 процентных пункта, достигнув минимальных значений с 2019 года. Это произошло благодаря опережающему росту доходов граждан (плюс 17% в годовом выражении по итогам 2025 года) и мерам Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков.

В свою очередь, уровень долговой нагрузки граждан по ипотеке последние три квартала держится на уровне 2%, как и в 2019 году. В то же время долговая нагрузка по автокредитам возросла до 1%, тогда как в 2019-м она составляла 0,7%.

При этом уровень задолженности по кредитным картам продолжает уменьшаться на протяжении двух последних кварталов, обратили внимание в ЦБ. По итогам прошлого года он составил 2,8%. Однако этот показатель все еще превышает уровень начала 2019 года, который составлял 2,1%. По кредитам наличными же долговая нагрузка уменьшилась до 3,3%, в то время как в 2019-м она была 4,7%.

Вместе с тем регулятор акцентировал внимание на замедлении ухудшения качества обслуживания ипотечных кредитов в период с четвертого квартала 2025 года по первый 2026-го по сравнению с первой половиной прошлого года. Доля проблемных займов за год увеличилась на 0,6 процентного пункта и составила 1,8% на 1 апреля. Регулятор объясняет этот рост вызреванием старых кредитов, выданных в 2023–2024 годах.

В частности, основной прирост доли просроченной задолженности, превышающей 90 дней, в 2025 году наблюдался по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданным в рамках безадресной льготной ипотеки в период повышенного спроса в 2023–2024 годах, а также по рыночной ипотеке, предоставленной в 2024-м по более высоким ставкам.

"Тем не менее качество обслуживания кредитов, выданных с 2025 года, остается на хорошем уровне", – заключили в обзоре.

В апреле в России вступили в силу несколько законов, направленных на усиление защиты финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки. Новые нормы ограничивают переплаты и делают банковские и кредитные услуги более прозрачными.

Одно из ключевых нововведений касается сервисов рассрочки. Теперь стоимость товара при оплате в рассрочку должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок таких программ ограничен шестью месяцами.

Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 200 млрд рублей

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика