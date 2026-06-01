Центробанк зафиксировал снижение долговой нагрузки россиян до минимума с 2019 года

Уровень долговой нагрузки россиян по итогам 2025 года уменьшился до 9,1%. Это самый низкий показатель с начала 2019 года, следует из "Обзора финансовой стабильности" Центробанка РФ.

Снижению нагрузки на макроуровне поспособствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

"Так, на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долга снизился до 9,1% (10,7% на 1 января 2025 года) в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными", – отмечается в обзоре.

Регулятор отметил, что по сравнению с первым кварталом 2022-го долговая нагрузка снизилась на 3 процентных пункта, достигнув минимальных значений с 2019 года. Это произошло благодаря опережающему росту доходов граждан (плюс 17% в годовом выражении по итогам 2025 года) и мерам Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков.

В свою очередь, уровень долговой нагрузки граждан по ипотеке последние три квартала держится на уровне 2%, как и в 2019 году. В то же время долговая нагрузка по автокредитам возросла до 1%, тогда как в 2019-м она составляла 0,7%.

При этом уровень задолженности по кредитным картам продолжает уменьшаться на протяжении двух последних кварталов, обратили внимание в ЦБ. По итогам прошлого года он составил 2,8%. Однако этот показатель все еще превышает уровень начала 2019 года, который составлял 2,1%. По кредитам наличными же долговая нагрузка уменьшилась до 3,3%, в то время как в 2019-м она была 4,7%.

Вместе с тем регулятор акцентировал внимание на замедлении ухудшения качества обслуживания ипотечных кредитов в период с четвертого квартала 2025 года по первый 2026-го по сравнению с первой половиной прошлого года. Доля проблемных займов за год увеличилась на 0,6 процентного пункта и составила 1,8% на 1 апреля. Регулятор объясняет этот рост вызреванием старых кредитов, выданных в 2023–2024 годах.

В частности, основной прирост доли просроченной задолженности, превышающей 90 дней, в 2025 году наблюдался по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданным в рамках безадресной льготной ипотеки в период повышенного спроса в 2023–2024 годах, а также по рыночной ипотеке, предоставленной в 2024-м по более высоким ставкам.

"Тем не менее качество обслуживания кредитов, выданных с 2025 года, остается на хорошем уровне", – заключили в обзоре.

В апреле в России вступили в силу несколько законов, направленных на усиление защиты финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки. Новые нормы ограничивают переплаты и делают банковские и кредитные услуги более прозрачными.

Одно из ключевых нововведений касается сервисов рассрочки. Теперь стоимость товара при оплате в рассрочку должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок таких программ ограничен шестью месяцами.