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02 июня, 20:56

Культура

Артистку Нину Марушину кремируют и похоронят на Хованском кладбище

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Екатерина Цветкова

Советскую и российскую актрису Нину Марушину планируют кремировать и похоронить на Хованском кладбище. Об этом ТАСС рассказал худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

Прощание будет организовано в Театре Пушкина. Траурная церемония состоится 4 июня в 10:00.

Писарев уточнил, что Марушина будет похоронена в могиле мужа Валентина Бурова.

Марушина умерла 2 июня в возрасте 91 года.

Артистка окончила Школу-студию МХАТ. С 1962-го она служила в Тетре Пушкина, также работала в кино и на телевидении. Среди ее работ – "Бабий бунт", "День за днем", "Дни нашей жизни", "Про Ромку и его друзей", "Обломов", "Нежный образ твой", "Цензуру к памяти не допускаю", "Корова", "Деструкторы".

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