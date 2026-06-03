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03 июня, 09:26

Общество

Доходы российской молодежи упали на 17% за 8 месяцев

Фото: 123RF.com/dragonimages

Доходы российской молодежи в возрасте от 18 до 21 года, работающей через цифровые платформы занятости, снизились примерно на 17% с 2024 на 2025 год. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные аналитиков.

Это связано с тем, что количество молодых людей в возрасте 18–24 лет, которые находят работу таким способом, за полгода выросло в 1,5 раза. Приток исполнителей привел к тому, что объем заказов на каждого стал меньше.

Внешне средний заработок по рынку продолжает расти за счет высокооплачиваемых исполнителей, однако картина меняется, если смотреть на медианные показатели. У категории 22–24 лет доходы снизились на 4%.

Основной источник заработка для молодежи на данный момент – курьерская доставка и склады. Среди 18–21-летних курьерство доминирует с большим отрывом, а подростки в возрасте 16–17 лет чаще устраиваются на склады и промоакции, куда берут несовершеннолетних и не требуют наличия автомобиля.

В старшей группе, 22–24 года, начинает появляться категория "виртуальный помощник" – удаленные задачи без физической нагрузки. Аналитики называют это слабым, но устойчивым трендом: с опытом молодежь понемногу смещается от физического труда к более квалифицированной удаленной работе.

На фоне этих изменений Минтруд охарактеризовал молодежь 23–30 лет как одну из самых уязвимых возрастных групп на рынке труда, так как их доля среди занятых составляет около 11%. По данным Роскачества, средний срок поиска работы в 2026 году вырос до 5,5 месяца.

При этом безработные россияне стали чаще искать работу через личные связи и рекомендации, а работодатели – охотнее рассматривать таких кандидатов, чтобы снизить риски при найме. Этот способ удобен для соискателей, так как через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных процедур.

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