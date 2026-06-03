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03 июня, 21:39

Технологии

Приложение MAX недоступно в маркете App Store

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Приложение мессенджера MAX недоступно в маркете App Store. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В VK уточнили, что приложения, которые ранее были установлены пользователями, работают в штатном режиме. Представители МАХ уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации с пропажей мессенджера из маркета.

В настоящее время специалисты работают над урегулированием ситуации. В VK заявили, что приложение можно установить с помощью RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Также скачать МАХ можно через официальный сайт.

Ранее в МВД рассказали, как проверить официальный сервисный аккаунт Telegram. По данным ведомства, у таких аккаунтов нет статуса "Был(а) недавно" . Также они не могут быть добавлены в контакты или заблокированы.

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