Приложение MAX недоступно в маркете App Store

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Приложение мессенджера MAX недоступно в маркете App Store. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В VK уточнили, что приложения, которые ранее были установлены пользователями, работают в штатном режиме. Представители МАХ уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации с пропажей мессенджера из маркета.

В настоящее время специалисты работают над урегулированием ситуации. В VK заявили, что приложение можно установить с помощью RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Также скачать МАХ можно через официальный сайт.

Ранее в МВД рассказали, как проверить официальный сервисный аккаунт Telegram. По данным ведомства, у таких аккаунтов нет статуса "Был(а) недавно" . Также они не могут быть добавлены в контакты или заблокированы.

