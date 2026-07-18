18 июля, 17:08Происшествия
Пожар в малярном цеху грузового автосервиса произошел в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар произошел в малярном цеху техцентра "КамАЗ" в селе Беседы Ленинского городского округа Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось по адресу: Промышленный проезд, дом 8. Пламя спустя время удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.
Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Ранее пожар произошел в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Информация о возгорании поступила рано утром 18 июля. Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного объекта.
Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать. Специалисты лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций столичного пожарно-спасательного центра провели экспресс-анализ воздуха – концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую норму.