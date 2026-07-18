Пожар в малярном цеху грузового автосервиса произошел в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в малярном цеху техцентра "КамАЗ" в селе Беседы Ленинского городского округа Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось по адресу: Промышленный проезд, дом 8. Пламя спустя время удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее пожар произошел в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Информация о возгорании поступила рано утром 18 июля. Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного объекта.

Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать. Специалисты лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций столичного пожарно-спасательного центра провели экспресс-анализ воздуха – концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую норму.

