Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 17:08

Происшествия

Пожар в малярном цеху грузового автосервиса произошел в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в малярном цеху техцентра "КамАЗ" в селе Беседы Ленинского городского округа Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось по адресу: Промышленный проезд, дом 8. Пламя спустя время удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее пожар произошел в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Информация о возгорании поступила рано утром 18 июля. Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного объекта.

Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать. Специалисты лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций столичного пожарно-спасательного центра провели экспресс-анализ воздуха – концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую норму.

Читайте также


происшествияпожар

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика