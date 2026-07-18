Орнитологи обнаружили на зеленых территориях Москвы редкого чибиса с птенцами

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эта птица занесена в Красную книгу Москвы. Отличительные признаки чибиса – черный клюв и длинный хохолок из узких перьев. Пернатые издают характерный звук, напоминающий вопрос "чьи вы?".

Для гнездования чибисы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри, отдавая предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо птицы устраивают прямо на земле, делая округлую ямку, выстланную сухими стеблями и листьями. В кладке обычно четыре яйца.

После появления на свет птенцы держатся рядом с гнездом или перебираются на более влажные участки. Молодые птицы начинают летать примерно через пять недель.

Июль и август – особенно важный период для пернатых, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок по природным территориям.

При встрече с редким представителем фауны необходимо придерживаться нескольких правил. Передвигаться следует только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Также нужно забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым.

Иногда детеныши зверей и птенцы (слетки) могут показаться одинокими или беззащитными, однако брать их в руки не стоит. Как правило, родители находятся поблизости и продолжают заботиться о потомстве, подчеркивает портал.

При обнаружении травмированного или ослабленного животного нужно сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.

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