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19 июня, 16:31

Общество

В Московском зоопарке родилось потомство редкой мексиканской двухцветной змеи

Видео: MAX/"Московский зоопарк"


В Московском зоопарке появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи. Данный вид считается единственным представителем семейства Loxocemidae, сообщила в МАХ пресс-служба зоосада.

Самка вылупилась 23 мая из яйца, помещенного в инкубатор после кладки. Из трех яиц жизнеспособным оказалось только одно, из которого и вылупился змееныш. Сейчас его длина составляет около 20–25 сантиметров.

Родителям детеныша около десяти лет, и оба также появились на свет в Московском зоопарке. Пока молодая змея содержится в служебном помещении террариума вместе со взрослыми особями.

Мексиканская двухцветная змея обитает в Центральной Америке и крайне редко встречается в коллекциях зоопарков. Вид не является ядовитым и отличается сочетанием особенностей роющих змей и питонов.

"Мы очень гордимся тем, что наши специалисты создали все необходимые условия для размножения этих удивительных рептилий и что родителями малыша стали змеи, выведенные в Московском зоопарке", – отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Для содержания этих змей требуется строгий температурный режим, ультрафиолетовое освещение и толстый слой грунта, поскольку большую часть времени они проводят под землей.

Ранее на "Городской ферме" на ВДНХ поселилась годовалая самка енота-полоскуна Ася. Она любит играть, спасть, есть и взаимодействовать со специалистами. Пока она обитает в отдельном вольере, но вскоре познакомится с самцом Луи. А посетители смогут увидеть ее в конце июня.

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