Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:13

Происшествия

Мужчина толкнул ребенка в переходе станции "Печатники" метро Москвы

Видео: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве задержали мужчину, который толкнул ребенка в метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел в переходе станции "Печатники". По предварительным данным, мужчина толкнул в спину мальчика 2012 года рождения. Ребенок упал и ударился лицом и коленом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый мужчина 1974 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в столице задержали иностранца, который напал на пожилого мужчину в метро. Конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды".

Во время ссоры один из пассажиров толкнул мужчину, который сделал ему замечание. В результате последний получил перелом руки. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиягород

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика