Мужчина толкнул ребенка в переходе станции "Печатники" метро Москвы

В Москве задержали мужчину, который толкнул ребенка в метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел в переходе станции "Печатники". По предварительным данным, мужчина толкнул в спину мальчика 2012 года рождения. Ребенок упал и ударился лицом и коленом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый мужчина 1974 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в столице задержали иностранца, который напал на пожилого мужчину в метро. Конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды".

Во время ссоры один из пассажиров толкнул мужчину, который сделал ему замечание. В результате последний получил перелом руки. Возбуждено уголовное дело.

