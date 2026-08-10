10 августа, 09:13Происшествия
Мужчина толкнул ребенка в переходе станции "Печатники" метро Москвы
Инцидент произошел в переходе станции "Печатники". По предварительным данным, мужчина толкнул в спину мальчика 2012 года рождения. Ребенок упал и ударился лицом и коленом.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый мужчина 1974 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в столице задержали иностранца, который напал на пожилого мужчину в метро. Конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды".
Во время ссоры один из пассажиров толкнул мужчину, который сделал ему замечание. В результате последний получил перелом руки. Возбуждено уголовное дело.