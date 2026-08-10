Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сейчас воздушные гавани принимают и отправляют самолеты. В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее как Внуково, так и Домодедово осуществляли прием и вылет рейсов только после одобрения профильных органов. Меры были введены на фоне атаки БПЛА – как сообщил Сергей Собянин, над столицей были перехвачены пять беспилотников.

До этого он сообщал об уничтожении еще пяти дронов. Сейчас известно о перехвате 18 БПЛА, летевших на Москву.

