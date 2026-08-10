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10 августа, 08:07

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Alaska Beacon: яхта Цукерберга не откликнулась на сигнал бедствия у берегов Аляски

Яхта Цукерберга не откликнулась на сигнал бедствия у берегов Аляски

Фото: ТАСС/Zuma

Суперъяхта Launchpad, принадлежащая основателю Meta (деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России) Марку Цукербергу, не ответила на запрос о помощи от небольшого судна, оставшегося без топлива у побережья Аляски. Об этом сообщает RT со ссылкой на Alaska Beacon.

По информации СМИ, экипаж дрейфовавшей у побережья лодки несколько раз пытался связаться с капитаном яхты по радио, но ответа так и не последовало.

В итоге на выручку пришел круизный лайнер Wilderness Legacy. Пассажиры выразили возмущение равнодушием экипажа яхты.

Ранее сообщалось, что Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели особняк в Майами за 170 миллионов долларов. Он находится на искусственном острове Идиан-Крик во Флориде и известен как "бункер миллиардеров".

При этом в СМИ указывали, что покупка была совершена из-за изменений в налоговом законодательстве в Калифорнии: для состоятельных людей там ввели налог в размере 5%, в то время как во Флориде регионального подоходного налога нет.

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