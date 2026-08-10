10 августа, 12:50Происшествия
В Батайске четыре человека заболели сальмонеллезом после посещения заведения
Фото: rostov.sledcom.ru
Четыре человека отравились после посещения заведения общепита в городе Батайске Ростовской области. Врачи обнаружили у них сальмонеллез, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Среди пострадавших – двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ранее около 30 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши и роллов в Салехарде. Четверо пострадавших находились на стационарном лечении.
Была начата доследственная проверка. В результате удалось выявить многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в цехе по изготовлению пищевой продукции. Заведение общепита приостановило свою работу.
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