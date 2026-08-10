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10 августа, 17:02

Общество

В Тушинской ветклинике спасли домашнюю крысу с двумя опухолями

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Тушинской ветклинике спасли домашнюю крысу по кличке Тося. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Двухлетняя самка поступила в ветклинику с новообразованием молочной железы и объемным образованием на лапе. Ратолог учреждения Никита Черняев провел операцию, удалив сразу обе опухоли.

Во время хирургического вмешательства животному установили внутривенный катетер и дополнительно вкололи обезболивающее. В клинике указали, что в инфузионной терапии крыс есть особенность, которая заключается в том, что катетер крепится в хвост грызунов.

Крыса благополучно перенесла операцию. В настоящее время она проходит восстановление. В клинике напомнили, что для профилактики новообразований молочных желез у самок крыс необходимо проводить стерилизацию в раннем возрасте – от 4 до 6 месяцев.

Ранее московские ветеринары спасли кошку с 10 резинками для волос, куском проволоки и клубком ниток в желудке. Владельцы кошки Сафи породы сфинкс обратились в Тушинскую ветеринарную клинику из-за того, что их питомец отказывался употреблять еду и страдал непродуктивной рвотой.

В ходе УЗИ у животного нашли много инородных предметов. В результате было решено провести операцию. Специалистам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта.

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