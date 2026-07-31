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31 июля, 10:21

Общество

Московские ветеринары спасли кошку с 10 резинками для волос в желудке

Фото: ТАСС/Sipa USA/ANP/Robin Utrecht

Московские ветеринары спасли кошку с 10 резинками для волос, куском проволоки и клубком ниток в желудке. Об этом сообщило ТАСС ГБУ "Мосветобъединение".

Владельцы кошки Сафи породы сфинкс обратились в Тушинскую ветеринарную клинику из-за того, что их питомец отказывался употреблять еду и страдал непродуктивной рвотой. В ходе УЗИ у животного нашли много инородных предметов.

В результате было решено провести операцию. В ходе энтеротомии и гастротомии специалистам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. В настоящее время питомец проходит амбулаторное лечение.

В ГБУ "Мосветобъединение" отметили, что кошек часто привлекают резинки для волос. Там пояснили, что на этих предметах остается запах хозяина, поэтому животные жуют или глотают их.

Ранее в Москве ветеринары спасли кошку, которую хозяева принесли на усыпление из-за опухоли. Доктора Кунцевской ветклиники забрали питомца себе и провели ему операцию.

Сейчас животное чувствует себя хорошо и даже помогает студентам. В частности, первокурсники Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина подстригли кошке переросшие когти.

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