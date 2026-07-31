31 июля, 11:24Шоу-бизнес
С певицы Ларисы Долиной взыскали еще один штраф ГИБДД
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда
Судебные приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства.
Как уточняется, к 31 июля Долина полностью погасила этот штраф. На сегодняшний день за ней не числится неоконченных производств о взыскании задолженности.
Это уже второй штраф артистки – ранее на Долину было заведено исполнительное производство о взыскании штрафа на аналогичную сумму. Однако, когда певица погасила эту задолженность, в отношении нее открыли новое производство.
Акт был выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД России.
До этого стало известно, что приставы также принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2 250 рублей. Всего в отношении комика возбудили три исполнительных производства. Сумма каждого штрафа составляет 750 рублей.