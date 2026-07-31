Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 11:24

Шоу-бизнес

С певицы Ларисы Долиной взыскали еще один штраф ГИБДД

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Судебные приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Как уточняется, к 31 июля Долина полностью погасила этот штраф. На сегодняшний день за ней не числится неоконченных производств о взыскании задолженности.

Это уже второй штраф артистки – ранее на Долину было заведено исполнительное производство о взыскании штрафа на аналогичную сумму. Однако, когда певица погасила эту задолженность, в отношении нее открыли новое производство.

Акт был выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД России.

До этого стало известно, что приставы также принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2 250 рублей. Всего в отношении комика возбудили три исполнительных производства. Сумма каждого штрафа составляет 750 рублей.

Читайте также


шоу-бизнес

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика