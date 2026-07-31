С певицы Ларисы Долиной взыскали еще один штраф ГИБДД

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Судебные приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Как уточняется, к 31 июля Долина полностью погасила этот штраф. На сегодняшний день за ней не числится неоконченных производств о взыскании задолженности.

Это уже второй штраф артистки – ранее на Долину было заведено исполнительное производство о взыскании штрафа на аналогичную сумму. Однако, когда певица погасила эту задолженность, в отношении нее открыли новое производство.

Акт был выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД России.

До этого стало известно, что приставы также принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2 250 рублей. Всего в отношении комика возбудили три исполнительных производства. Сумма каждого штрафа составляет 750 рублей.