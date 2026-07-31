ТАСС: подросток был за рулем каршеринга, вылетевшего в реку на Филевской набережной

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

За рулем каршерингового автомобиля, вылетевшего в реку на Филевской набережной в Москве, находился подросток. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома 2, строения 2. Предварительно, причиной аварии могло стать превышение допустимой скорости.

Недавно спасатели достали из Москвы-реки мужчину, упавшего с Патриаршего моста, и передали его бригаде скорой помощи. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия.

Ранее в деревне Островцы Люберецкого района Подмосковья 14-летний подросток без прав за рулем "Чангана" не справился с управлением и врезался в припаркованную грузовую "Сканию". В результате он и его 19-летний пассажир погибли на месте.