Книга Герберта Уэллса "Брунгильда, или Образ без прикрас" впервые вышла на русском языке

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Книга британского писателя и публициста Герберта Уэллса "Брунгильда, или Образ без прикрас" впервые вышла на русском языке к 160-летию писателя, сообщают РИА Новости со ссылкой на книжный сервис "Яндекс Книги".

Русскоязычная версия книги увидит свет в трех форматах: электронный вариант и аудиоверсия появятся в "Яндекс Книгах", а бумажную версию выпустят "Подписные издания". Произведение вошло в серию ранее не переведенных шедевров мировых классиков в рамках совместного проекта книжного сервиса с "Подписными" и "Мастерской Брусникина". Перевел книгу Григорий Шокин, ранее работавший над романами Стивена Кинга, Томаса Лиготти, Говарда Лавкрафта.

"Брунгильда, или Образ без прикрас" является поздним романом автора. Это комедия нравов, в центре которой оказался писатель Роуленд Дворкиц. Его репутация, согласно сюжету, оказалась под угрозой: в газеты попали фотографии, выставляющие его в комичном свете. Конфуз наводит литератора на мысль, можно ли конструировать публичный образ самостоятельно. Он обращается к рекламисту, чтобы создать себе безупречный "фасад". А его жене Брунгильде становится все сложнее разглядеть под этой маской человека, которого она однажды полюбила.

Ранее стало известно, что первую печатную биографию Ивана Грозного продали на торгах за 3,5 миллиона рублей. Речь идет о книге лютеранского пастора Пауля Одерборна "Удивительная, ужасающая, неслыханная история и подлинные исторические факты, а именно жизнеописание великого князя московского Иоанна Базилидиса".

Книга, состоящая из 116 листов, была написана в Герлице в 1588 году. По словам специалистов, этот труд скорее похож на политический памфлет, созданный вскоре после окончания Ливонской войны, чем на историческую биографию в современном понимании.

